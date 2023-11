Nella puntata del Grande Fratello del 2 novembre, Alfonso Signorini ha voluto parlare nuovamente con Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in confessionale. Una chiacchierata, prima solo con il bidello calabrese, e poi con entrambi.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Signorini ha chiamato in confessionale Garibaldi, spiegando al pubblico di volerlo conoscere come persona e di sapere cosa prova, veramente, per Beatrice. Senza giri di parole, il concorrente ha spiegato di sentire la sua mancanza e di vedere lo stesso sentimento anche negli occhi dell'attrice: “Ogni volta che la vedo ho le farfalle allo stomaco. Mi mancano i momenti che abbiamo vissuto con spensieratezza. Ci tengo tantissimo a lei, è da tre giorni che parliamo con tranquillità. Lascio tutto al fato, se deve succedere, deve essere in modo naturale. Mi manca Beatrice, ma non voglio forzare le cose. Vedo nei suoi occhi la stessa mancanza, mi ha insegnato tantissimo qui dentro”.

Poco dopo, Beatrice è stata chiamata in confessionale e ha raggiunto Garibaldi. Vicino al coinquilino, ha rivelato i sentimenti che prova nei suoi confronti, spiegando di non essere pronta a rimettersi in gioco, nonostante le buone intenzioni del 30enne: “Indubbiamente tra noi c'è una grande complicità, come c'è sempre stata, e non sparisce un attimo. Noi viviamo qui 24 ore su 24 e trovare una complicità così non è facile. Io me la vivo, non significa che rimetto il cuore in mano, non posso. Nonostante le sue buone intenzioni, non credo lui possa gestire nulla del genere, non qui, non adesso”.

"Giuseppe mi ha giurato amore"

Intanto, nelle ultime ore, è emerso un clamoroso retroscena su Giuseppe. Una ragazza che dice di avere una relazione con lui si è infatti palesata inviando un messaggio a Deianira Marzano: “Ciao Deia, ci ho messo un po’ per scriverti e alla fine ho avuto coraggio. Io sono la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi, fio a pochi minuti prima di entrare al GF e spegnere il cellulare, ha sentito giurando amore. Sono meso di una relazione importante fatta di promesse, di progetti (lui aveva detto che si sarebbe dichiarato single, ma non immaginavo che potesse creare una storia con una donna solo per hype). Sì, per hype, perché se fosse stata una vera storia non sarebbe esistito il nostro amore.

Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui in quanto mi aveva raccontato che in passato aveva avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande, e quindi questo mi lascia pensare che lo fa davvero perché vuole entrare in quel mondo. Non ho intenzione di avere un confronto, perché ora come ora non voglio vederlo, era solo perché è giusto che la gente sappia. Scusa, ma sono arrabbiata!”.