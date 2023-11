Com’è morto davvero Matthew Perry, protagonista di Friends? La polizia di Los Angeles è giunta ad una clamorosa quanto scioccante svolta: si indaga per omicidio a scopo di rapina.

L’attore è stato trovato privo di vita nella sua jacuzzi. Si ipotizzava che fosse annegato dopo un malore: ma l’autopsia ha rivelato che nei polmoni non c’era acqua. Dunque, questa causa è da escludere. Non solo. Gli esami tossicologici hanno già accertato che Matthew non avesse assunto fentanyl o metanfetamina, anche se ci vorranno alcune settimane per avere un quadro completo delle sostanze rinvenute nel cadavere. Di certo gli investigatori hanno cominciato ad avere sospetti e hanno aperto un fascicolo per rapina e omicidio. Tuttavia, anche in quest’ottica, non sembrano esserci indizi importanti: la porta non presentava segni di effrazione e sul corpo non sono stati trovati segni di colluttazione o violenza.

Le indagini si stanno così concentrando sulle ultime ore del 54enne, ovvero dal suo rientro a casa dal Riviera Country Club, dove aveva giocato a pickleball, al momento in cui è stato trovato morto. In casa c’erano cerotti e gomme da masticare Nicorette, cosa che va pensare che avesse anche deciso di smettere di fumare. Un’amica, che lo aveva visto pochi giorni prima, è sicura: “Era di buonumore”.