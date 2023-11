Andrea Settembre è uno dei membri della squadra di Dargen D’Amico al Live di X Factor 2023 (gli altri due sono Stunt Pilots e Fabrizio Longobardi, in arte Il Solito Dandy)

Andrea nasce a Napoli nel 2001. Ancora in tenera età si avvicina al canto e non esita ad iscriversi subito in un Accademia per approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale.

All’età di 12 anni partecipa alla trasmissione “Io Canto” in onda su Canale 5 e da lì iniziano già le prime composizioni.

Pochi anni dopo escono alcuni singoli tra cui “Su”, con il quale parteciperà e vincerà il Festival Show 2016.

Nel 2019 partecipa “The Voice of Italy” entrando nel team di Gigi D’Alessio. Parallelamente al percorso canoro, decide di aprire un canale YouTube e un profilo TikTok che conta più di 940 mila followers.

Nel 2020 escono i suoi nuovi brani “Soli insieme” e “Bum bum”. Nel 2022 è finalista di “Deejay on stage”, organizzato da Radio Deejay.

Tra Settembre e Maria Tomba, un’altra concorrente di X Factor del team di Fedez, è nata una bella amicizia, anche se Maria fa gli occhi a cuoricini quando sta vicino ad Andrea. I due sono i protagonisti del primo Unplugged di X Factor 2023, e grazie a Refrigiwear hanno dato vita ad un feat inedito con “Stavo pensado a te” di Fabri Fibra (guarda il video sotto).

Nella seconda puntata dei Live di giovedì 2 novembre, Andrea ha superato brillantemente il turno con il brano Chiagne, cantato da Geolier insieme a Lazza.

I concorrenti rimasti in gara per il terzo Live

Quest’anno il livello canoro di X Factor è abbastanza alto. C’è più di un concorrente che può aspirare alla vittoria finale, e tra questi c’è anche Andrea Settembre.

Dopo il secondo Live, i concorrenti rimasti in gara sono 11:

Team Dargen D’Amico: Andrea Settembre e Stunts Pilots.

Team Morgan: Astromare (gruppo ripescato), Niccolò Selmi, Sickteens.

Team Ambra: Angelica, Gaetano De Caro, Matteo Alieno.

Team Fedez: Il Solito Dandy, Serafine, Maria Tomba.

La gara sul palco di X Factor 2023 proseguirà con il terzo Live il prossimo giovedì 9 novembre in compagnia di eccezionali ospiti. Prima di partire in tour nei più importanti club italiani, Colapesce e Dimartino si esibiranno per la prima volta dal vivo con i loro successi e con il nuovo album Lux Eterna Beach.