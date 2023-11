C’è preoccupazione in queste ore per Jennifer Aniston. A riferirlo sono stati alcuni amici dell’attrice, la quale starebbe soffrendo moltissimo per la morte dell’amico e collega di Friends Matthew Perry.

"L’ultima volta che abbiamo visto Jennifer è stato al funerale di Matthew, venerdì scorso. È apparsa irriconoscibile, scavata in volto, ed è rimasta in disparte a singhiozzare per tutta la cerimonia. E ora non ci risponde più al telefono", hanno rivelato alcuni amici a Page Six. L'attrice è reduce da un altro recente lutto: lo scorso anno è venuto a mancare suo padre. Jennifer Aniston e gli altri attori del cast della popolare sit-com americana hanno partecipato la scorsa settimana ai funerali di Matthew Perry. "Dei cinque di Friends sopravvissuti, lei e Courteney Cox sono quelle che l'hanno presa peggio", ha aggiunto una fonte. L'attore è morto annegato nella vasca idromassaggio nella sua villa a Los Angeles.