La storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, nata durante la passata edizione di Ballando con le Stelle, è giunta al capolinea.

A svelarlo era stato Guillermo Mariotto nel corso della penultima puntata del dancing show di Milly Carlucci. Il giudice, infatti, al termine dell’esibizione di Paola Perego (in coppia con Madonia), ha invitato la conduttrice a lasciarsi andare. “Guarda tutta quella roba di lui… Che adesso è pure libero”, ha detto.

Adesso anche Ema Stokholma ha confermato la rottura sulle pagine del settimanale DiPIù Tv: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo”.

Ema e Angelo parlavano anche di matrimonio: “Sì, e facevamo sul serio. Siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile”.