Dopo essersi ritirato da Amici, SamuSpina è tornato sui social.

“Sono tornato a casa e volevo spendere due parole su quanto successo negli ultimi giorni. Mi sono reso conto che c’è ancora tanto lavoro da fare, imparare soprattutto focalizzare meglio le dinamiche intorno a me. Pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato. Sono consapevole del fatto che è stata una crescita sia a livello umano che artistico molto bella”.

Il cantante ha poi aggiunto: “Sono e rimarrò grato dell’opportunità che ho avuto e ricevuto. Sono molto contento di ciò. Grazie anche agli allievi e al team del programma. Ho ricevuto messaggi stupendi […] Credo che capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita, molte volte lo si capisce in cameretta altre davanti milioni di persone. Ed è quello che è successo a me, ma questo non mi fermerà, non vedo l’ora di fare nuova musica”.

A questo punto c’è da capire che prenderà il banco lasciato libero da SamuSpina. Potrebbe essere SpaceHippiezz che è uscito dalla scuola perdendo una sfida proprio contro di lui? Anche l’anno scorso un cantante eliminato da uno sfidante (Cricca, uscito grazie a una sfida diretta con Jore) è rientrato nella scuola dopo “i fatti gravissimi di Capodanno” che hanno visto molti allievi finire a rischio eliminazione.