Saranno tre gli ospiti della prossima puntata di Ballando con le Stelle, che vedrà la prima eliminazione di questa edizione, e durante la quale verrà ufficializzato il ritiro di Lino Banfi.

“Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti – ha dichiarato l’attore al settimanale Chi –. Io decido sempre da solo, ecco perché ho la testa grossa, perché è piena di segreti! Nel mio cervello mi sono detto: ‘Se riesco a resistere e non mi cacciano prima, io alla terza puntata al massimo ci posso arrivare, poi stop‘. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo”.

Milly Carlucci ha arruolato Anna Valle e Giorgio Pasotti in qualità di ballerini per una notte per promuovere la fiction Lea – I Nostri Figli, e Arisa, che a Ballando con le Stelle ha trionfato, per il lancio di The Voice Kids, che la vedrà in giuria.

Le coppie ancora in gara

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu

Giovanni Terzi e Giada Lini

Lino Banfi e Alessandra Tripli

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Paola Perego e Angelo Madonia

Ricky Tognazzi e Tove Villfor

Rosanna Lambertucci e Simone Casula

Sara Croce e Luca Favilla

Simona Ventura e Samuel Peron

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina

Wanda Nara e Pasquale La Rocca