Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello, è stata ospite di Sophie Codegoni nell’ultima puntata di Casa Chi.

La ragazza di origini albanesi ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà: “Il vero insegnamento è non farsi influenzare mai e seguire sempre l’istinto, non bisogna mai perdersi. Sono uscita da quella cosa molto più forte di prima”.

Heidi ha anche parlato del suo rapporto con Massimiliano Varrese e della sua predilezione nei confronti di Vittorio Menozzi. Poi, sulla nuova coppia formata da Paolo Masella e Letizia Petris, ha detto: “A me non piace moltissimo Paolo, ma è molto caloroso quando serve, un suo abbraccio fa veramente tanto. Quindi penso che Letizia trovi in lui questo calore, ma non credo sia interessata veramente a lui”. E su Anita Olivieri: “E’ una ragazza che vorrebbe giocare ma non le riesce bene”.

Infine, Heidi Baci, per il futuro, starebbe pensando anche alla televisione: “Sono entrata al GF non con l’idea della fama, ma volevo mettermi alla prova. Ora si sono aperti nuovi scenari, sfrutterò questa cosa sui social dove sono molto seguita. Considerando questa cosa mi sento la responsabilità di stargli dietro e rispondere, sfrutterò questa popolarità dal punto di vista socia e vedremo anche a livello televisivo. Qualcosina è già arrivata, qualche porta si è aperta”.