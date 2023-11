Ieri pomeriggio, Micol Incorvaia, insieme a Nicole Murgia e Giaele De Donà, è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus.

La fidanzata di Edoardo Tavassi ha raccontato del chiarimento avvenuto tra lei ed Antonella Fiordelisi. La sorella di Clizia e l’influencer campana sono state acerrime “nemiche” per l’intera durata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Risentimento che è proseguito anche una volta terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini. Poi, con il passare del tempo, la tensione è via via scesa, ed entrambe hanno deciso di lasciarsi il passato alle spalle e mettere una pietra sopra su quello che è accaduto durante i lunghi mesi di reclusione nella Casa di Cinecittà.

Micol racconta la pace con Antonella

E’ proprio Micol a svelare in che modo è avvenuto il chiarimento con Antonella: “In realtà, la verità è che quando quella volta in radio tu mi hai chiesto se fossi disposto ad un incontro eventuale con Antonella io avevo risposto di sì. E da lì lei ha fatto un passo verso di me che io ho apprezzato moltissimo. Sono molto contenta. Le auguro tanta fortuna per Pechino Express, ho visto anche il suo video fatto da una turista spagnola”.

Dunque, dopo i tanti, forse troppi, veleni degli ultimi mesi, Micol e Antonella hanno finalmente sepolto l’ascia di guerra.