Hedi Baci è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello.

Il suo rapporto con Massimiliano Varrese, molto discusso sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà, ha portato suo padre a consigliarle di lasciare il reality. Da quel momento, per l’ex concorrente di origini albanesi è stato inevitabile prendere la decisione di abbandonare il programma.

Ieri, l’ex gieffina è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. Durante l’intervista, Heidi ha ovviamente parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Cosa mi porto dall’esperienza al Grande Fratello? Non farsi influenzare mai e seguire sempre l’istinto, non bisogna mai perdersi, sono uscita da quella Casa molto più forte di prima. Mi sono rivista e c’è stato un momento in cui mi sono persa e non ho saputo gestire bene la situazione”.

Poi, Heidi ha parlato del suo rapporto con Massimiliano Varrese: “Per fare scelte di cuore ci metto tantissimo tempo… Lì la cosa era forzata. In quella situazione devi dire la tua idea, non è che puoi stare zitta, altrimenti te ne stai a casa tua. Si è creata un po’ di confusione. Se fosse stato meno insistente? Non ci sarebbe stata comunque una possibilità. Io avevo voglia di conoscere un po’ tutti, mi piaceva tenere lo scherzo con tutti. Per noi Nip non è facile… Vittorio è più il mio genere, è uno di quelli con cui quale nella vita reale prenderei un caffè”.

Su Letizia Petris e Paolo Masella, tra i quali è scattato anche il primo bacio: “A me non piace moltissimo Paolo, ma è un ragazzo molto caloroso, ogni tanto un suo abbraccio fa tanto, quindi io credo che Letizia trovi in lui questo calore, ma non penso che sia interessata a lui veramente. Anita? E’ una ragazza che vorrebbe giocare ma non le riesce bene”.

Poi ha aggiunto: “Se ho voglia di tornare al GF? Assolutamente no, anche perché per me sarebbe molto fastidiosa la presenza di Massimiliano. Va bene così, le cose più belle le ho prese. Chi è l’uomo più affascinante nella Casa? Vittorio, assolutamente, perché anche nella sua tenera età riesce ad essere estremamente profondo, è quello il vero fascino di un uomo. Se lo sto aspettando fuori? Non facciamo casini che ho già fatto disastri, però sicuramente cercherò di coltivare questo bel legame che abbiamo, anche con Letizia. Perché è in crisi Vittorio? Sicuramente per lui io ero una spalla, lo difendevo sempre, lo tenevo vicino, e questa cosa non sta avvenendo con nessuno, quindi è normali sentirsi un po’ così…”.