Nella Casa del Grande Fratello, è finalmente arrivato il primo bacio tra Paolo Masella e Letizia Petris. A distanza di circa una settimana dalla decisione di chiudere la relazione con il fidanzato, la fotografa si è lasciata andare con il macellaio romano.

Il bacio tra Letizia e Paolo

I due erano appartati in giardino, lei stava piangendo, in sottofondo c’era Come nelle favole di Vasco Rossi, e Paolo ha preso il volto di Letizia tra le mani e le ha sussurrato: “Vorrei tanto essere la tua favola, Leti. Lo vorrei davvero. Tu mi fai impazzire”. Lei ha deciso di abbandonarsi alle emozioni ed è scattato il bacio.

E pensare che al termine della puntata del 6 novembre, Letizia aveva dichiarato di non aver lasciato il suo ragazzo per fidanzarsii con Paolo, oltre a rimproverare Masella: “Signorini ha detto se vedevi nei miei occhi la stessa luce che c’è in quelli di Angelica quando parla di Riccardo. Tu come al solito hai risposto male. Hai detto che speri che un giorno io possa guardarti come lei guarda il fidanzato. Ancora una volta aspettative su di me che ti tengo al palo. Tu mi fai passare come la str***a e io mi sono stancata. Anche perché lo sai che non è vero nulla. Dovevi dire chiaramente che non sono una che ti tiene al guinzaglio in attesa di decidere se stare o meno con te. Invece non sei stato chiaro”.

Ad ogni modo, la ship su X (ex Twitter) è già partita (#paoleti).