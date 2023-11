La puntata del Grande Fratello del 6 novembre è stata tra le più movimentate di questa edizione.

Cinque gli inquilini a rischio eliminazione: Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giselda Torresan e Giampiero Mughini. Quest’ultimo, nella scorsa puntata, era stato nominato in massa dagli altri concorrenti per aver dato della “zo**ola” ad Angelica. Un gruppo di nominati insolito, dovuto al fatto che Cesara Buonamici aveva attribuito l'immunità a Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, che sono praticamente sempre finite in nomination.

Il primo ad essere salvato dal pubblico è stato proprio Giampiero Mughini, subito dopo è stata la volta di Giuseppe Garibaldi. Il terzo ad essere salvato è Alex Schwazer. A dover lasciare subito la Casa è quindi Giselda Torresan. Salva, a sorpresa, Angelica Baraldi che, stando ai sondaggi, era la candidata numero uno a dover abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

La forbice tra lei e la “montanara” è stata sottilissima: Angelica ha ottenuto il 14,44% delle preferenze, mentre Giselda il 14,22%. In molti, sui social, hanno urlato al complotto, e c’è stato finanche chi ha ipotizzato che il televoto fosse addirittura stato truccato. Teoria che lascia il tempo che trova. Quel che è certo è che nessuno si sarebbe mai aspettato che la Baraldi avesse la meglio sulla Torresan, particolarmente amata dal pubblico.

A svelare un retroscena in merito alle percentuali di voto è stato Agent Beast, profilo Twitter molto informato su ciò che accade dietro le quinte del reality show. “Nel pomeriggio, la percentuale di Angelica al televoto era sotto il 10”, ha scritto.