Riccardo Romagnoli, meglio conosciuto come “Rick”, si è finalmente materializzato dopo che Angelica Baraldi ha parlato della sua “esistenza” durante i due mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello.

Le parole di Riccardo durante l’incontro con Angelica

“Io e la mia famiglia siamo fieri di te e sappiamo chi sei davvero. Non avvelenarti l’anima pure con questi giochetti. Quello che è successo prima non deve frenarti. Si è espressa da sola la situazione […] Ti voglio tranquillizzare. Lei dice che tu tocchi gli amici maschi. Io non ci vedo nulla di male, toccare un uomo significa provarci? Non è così che funziona. Allora tra te e Paolo cosa ci dovrebbe essere visto che vi abbracciate ogni giorno? Invece è bello il rapporto che avete. La gelosia è un misto tra insicurezza e poca fiducia. Io invece sono sicuro e mi fido molto. Quindi non ti direi mai di limitarti in cose innocenti e belle come delle amicizie.

Conosco bene le tue qualità e credimi che siamo tutti fieri di te. Non è vero che tutti ti giudicano negativamente. E quelli che lo fanno sbagliano. Non stare a sentire certe cose, fuori non sono contro di te per questa situazione”.

Angelica e Riccardo, i dubbi degli utenti

Dopo i dubbi sollevati da Greta Rossetti al termine della puntata in merito alla storia d’amore tra Riccardo e Angelica, molti utenti sui social si sono interrogati sulla questione. I due si sono esclusivamente abbracciati e non si sono dati nemmeno un bacio a stampo. Niente “Ti amo” e frasi di questo tipo per un incontro che potrebbe essere avvenuto tra due migliori amici o parenti stretti. Anche sui social la loro storia è inesistente: nessuno dei due hanno foto dell’altro nel feed di Instagram o stories insieme. Tra le foto della gieffina spunta solo un’immagine di schiena, e non è chiaro se si tratti o meno di Angelica e Riccardo.