Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti e Riccardo Romagnoli sono entrati nella Casa per incontrare i rispettivi partner. Ma l’ex tentatrice, prima di incontrare Mirko Brunetti, ha avuto un confronto con Angelica Baraldi, alla quale ha dato della “gatta morta”.

“Io confermo quello che hai letto, per me sei una gatta morta. Ti sei cambiata mettendo l’abitino per ballare con Mirko. Poi lo tocchi, sei sempre intorno. Non mi freghi per me resti quello. Tanto sia dentro la casa che fuori hanno capito bene quello che è successo”.

Riccardo contro Greta: "Non accetto la morale da lei"

Durante l’incontro con Angelica, Riccardo ha attaccato Greta dicendo che non accetta la morale da una ragazza che ha fatto la tentatrice a Temptation Island: “Io e la mia famiglia siamo fieri di te e sappiamo chi sei davvero. Non avvelenarti l’anima pure con questi giochetti. Quello che è successo prima non deve frenarti. Si è espressa da sola la situazione. Io non accetto proprio la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. Certe cose devono rimanere nel mondo social.

Ti voglio tranquillizzare. Lei dice che tu tocchi gli amici maschi. Io non ci vedo nulla di male, toccare un uomo significa provarci? Non è così che funziona. Allora tra te e Paolo cosa ci dovrebbe essere visto che vi abbracciate ogni giorno? Invece è bello il rapporto che avete. La gelosia è un misto tra insicurezza e poca fiducia. Io invece sono sicuro e mi fido molto. Quindi non ti direi mai di limitarti in cose innocenti e belle come delle amicizie.

Conosco bene le tue qualità e credimi che siamo tutti fieri di te. Non è vero che tutti ti giudicano negativamente. E quelli che lo fanno sbagliano. Non stare a sentire certe cose, fuori non sono contro di te per questa situazione”.

La frase di Riccardo è stata udita in un secondo momento anche da Greta, che via Instagram, ha replicato: “Per le parole di quel ragazzo che mi state dicendo che non si capisce se è il fidanzato o no di Angelica, ma problemi loro, le trovo solo un po’ viscide. Giudicare una persona perché ha fatto un programma, tra l’altro bellissimo e spettacolare che consiglio a tutti perché ha fatto rinascere. Si commenta da solo anche lui. Com’è il detto? Si piglia chi si rassomiglia. Se stanno veramente insieme però, dato che non si sono dati neanche un bacio. Ma come ho detto, problemi loro”.

Greta ha poi concluso: “Ora penso solo a Mirko, è stata una serata impegnativa”.