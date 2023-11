Giulia Stabile e Veronica Peparini hanno smesso di seguirsi su Instagram. A portare alla luce la notizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha svelato il presunto motivo dei rispettivi unfollow: “Pare che la Peparini abbia smesso di seguire tutti quelli che non le hanno fatto gli auguri per la gravidanza e tra queste ci sarebbe anche Giulia Stabile”.

In realtà, pare che dietro questa motivazione, apparentemente infantile, pare ci sia dell’altro. Sembra, infatti, che le due abbiano smesso di seguirsi sui social questa estate quando Veronica Peparini in vena polemica ha criticato i ballerini che con uno scarso curriculum si mettevano in cattedra realizzando delle masterclass. Ovviamente non ha mai fatto il nome di Giulia Stabile, ma la ballerina – che questa estate ha tenuto delle lezioni – se la sarebbe presa.

Il post incriminato di Veronica Peparini

“Stage. Felice di vedere dietro di me tutti i ragazzi che fanno la coreografia, significa che la lezione ha avuto un senso in quanto la coreografia è degli allievi per gli allievi e non per sé stessi! E soprattutto dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un po’ di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza. Sosterrò sempre questo pensiero a favore della qualità e del lavoro costruito nel tempo. Fatela la gavetta che è necessaria per avere un background perché prendere due accenti, ad oggi, è ormai roba di tutti”.