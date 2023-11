Al termine della puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre, Perla Vatiero ha fatto una diretta sui social ed ha risposto alle curiosità dei followers. La ragazza campana ha commentato l’incontro tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti ed ha anche rivelato di essere stata contattata dal GF.

Gli autori le hanno chiesto di andare a Roma per un confronto, ma lei si è rifiutata. Altro discorso invece per la possibilità di diventare una gieffina: Perla, infatti, davanti ad un’opportunità del genere non direbbe di no. E a questo punto sta ad Alfonso Signorini fare un’eventuale mossa.

Perla Vatiero: "Io al Grande Fratello?"

“Greta contro Angelica? Qualcosa doveva fare dai. Mentre il ragazzo di Angelica ha detto parole top. Riccardo delle parole più giuste non le poteva utilizzare. Hanno fatto pace i due, sì ho visto. Non è che mi infastidisce quello che ho visto, perché ho le spalle larghe. In questo senso sono diventata abbastanza fredda. Se sono ancora innamorata di lui? No. Caratterialmente forse io ero troppo per lui. Mi soffriva probabilmente.

Dalla produzione mi hanno contattata, ma ho detto no. Ragazzi il mio no è relativo ad andare a Roma per fare questi confronti. Quindi non mi vedrete per nessun confronto. Ne ho rifiutati due, li trovo inutili e senza senso. La differenza tra me e altre è che io li ho rifiutati. Se entrerò da concorrente? Non so nulla. Se farei la concorrente? I confronti li ho rifiutati, ma se mi dicono entra e fai la concorrente è diverso.

Se entro nella casa del GF scateno l’inferno? Posso dire che le ragazze nella casa sono molto intelligenti e con loro andrei molto d’accordo.

Io che lo conosco bene vi posso dire se si sveglierà e capirà che lei lo sta usando per visibilità? Oddio che domandone mi fate. Posso dire che quello che è adesso non è Mirko con cui sono stata. O meglio, Mirko nel quotidiano della casa in tanti piccoli atteggiamenti lo riconosco, ma in altre cose per nulla”.