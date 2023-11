Al termine della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 6 novembre, Letizia Petris e Paolo Masella hanno avuto un acceso scambio di vedute.

Durante la diretta, i concorrenti hanno assistito a due momenti molto romantici: l'incontro tra Beatrice Luzzi e l'ex compagno Alessandro Cisillin, e quello fra Angelica Bardaldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli. Dopo quest'occasione, Paolo ha sottolineato che negli occhi di Angelica c'è una luce forte, una luce dovuta al sentimento che la ragazza prova per il suo fidanzato. In seguito a queste affermazioni, il macellaio ha dichiarato di sperare che un giorno anche Letizia abbia la stessa luce negli occhi quando guarda lui.

La fotografa, però, non sembra aver preso molto bene queste parole e dopo aver avuto uno screzio con Beatrice, dovuto alla Nomination ricevuta dall'attrice, si dirige dritta da Paolo per chiarire questa questione. Dal suo canto, Letizia si sente in difetto, perché sembra privare il ragazzo di un sentimento, da lui atteso.

Letizia: "Non ho lasciato il mio ragazzo per fidanzarmi con Paolo"

Nel corso della puntata, Masella si è lasciato andare a delle affermazioni che non sono piaciute alla Petris, e nel corso della notte, la fotografa si è poi sfogata con Anita Olivieri e Rosy Chin: “Voleva recuperare a tutti i costi la situazione, ma non era successo niente. Si è impanicato ed è diventato tutto rosso. Ha iniziato a dire: ‘Alfonso, posso dire una cosa? Alfonso, posso dire una cosa’?. L’ho guardato e gli ho detto ‘Paolo, basta!’, lui mi ha risposto ‘fatti gli affari tuoi’. Gli ho detto no che non mi faccio gli affari miei, visto che devi parlare di me. Mi ha messo in imbarazzo, e alla fine la cosa l’ha detto lo stesso. Per me si impunta su delle cose che sono un po’ pesanti, e dal momento che io vengo già da una situazione pesante mi sono inca**ata. Poi, ad urtarmi ancora di più è che quando sono andata in camera mi ha detto ‘Io questa cosa che ho fatto stasera la rifarei anche domani, perché la faccio per me stesso’. Forse non è chiaro. Io non ho chiuso la mia relazione per fidanzarmi con Paolo, l’ho chiusa per stare bene io, e poi ho anche la fortuna di avere una persona che mi fa star benissimo”.