Clamorosa lite nello studio di Amici tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario, professionista ed ex allieva del talent di Maria De Filippi.

Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro, ha eseguito una coreografia insieme alla ballerina al termine della quale la Celentano si è detta non particolarmente colpita: “Non capisco cosa dovremmo dedurre da questa coreografia se non che è predisposto e fa le prese. Poi ho visto molte mani giunte, molti abbracci e molti baci”. Nicholas ha quindi dato voce al suo fastidio, lo stesso che ha portato la madre a scagliarsi contro l’insegnante di danza a mezzo social. “Basta, sono già pieno”, è stato il commento del ballerino. Subito dopo, la D’Amario, professionista e autrice della coreografia, ha chiesto di entrare in studio per replicare all’insegnante.

Elena D'Amario: "La Celentano sminuisce il lavoro degli atri"

Celentano contro la D'Amario: "Avvocato delle cause perse"

Poco prima dell’ingresso di Elena in studio, Maria De Filippi l’aveva messa in guardia: “Finisci che litighi, lo sai”. Ma la professionista ha chiesto comunque di essere presente per dire la sua: “Non volevo entrare ma quello che sta dicendo non è conforme alla realtà”. Alessandra si è ribellata: “Sei l’avvocato delle cause perse e lo hai dimostrato in questi anni. Asserisci cose che non stanno né in cielo, né in terra. Non mi interessa quello che ha da dire”. Elena l’ha quindi accusata di prevaricare gli altri, impedendo loro di difendersi: “Lei innesca la tecnica trattore, passa sopra gli altri per non farli parlare e non è giusto. Ha detto che ha visto solo baci e abbracci ma non è così. Ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e del lavoro degli altri”.

Quando la D’Amario si è avvicina alla scrivania di Celentano e vi si è seduta sopra, l’insegnante ha avuto un sussulto e le ha chiesto di arretrare: “Puoi anche restare lì, non siamo colleghe”. “Quasi”, è stata la replica di Elena. “Quello che dice non è la realtà e lo sa. Mi sorprende. Sono l’avvocato delle cause perse? Io sono stata anche l’avvocato delle cause perse di Serena Carella e Alessandro Cavallo, che oggi è primo ballerino”. A quel punto, la professionista ha abbandonato lo studio.