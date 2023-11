Fabrizio Corona ha reso pubblici alcuni audio di Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, quest’ultima reduce dalla chiacchieratissima rottura con Alessandro Basciano.

Ecco cosa si legge sul sito DillingerNews: “La mamma di Sophie Codegoni controlla la figlia come se fosse un oggetto in vendita. Arrivando a programmarne i sentimenti, le reazioni e il comportamento come se fosse un robot senza cuore né anima. Le prove? Non mancano. Dillinger è in possesso di alcuni audio in cui Valeria Pasciuti, la madre dell’ex giaffina, parla di lei come se fosse un articolo da esposizione da vendere al miglior offerente. Come quando nel dietro e quinte del GF si lamentava degli abiti troppo casti e chiedeva di mettere in mostra le curve della ragazza: ‘Mettiamo fuori, un po’ esposto tutto quello che ha. Lei ha anche delle forme da far vedere. Va bene non farle tirare fuori tutte le tette, però… Fatele mostrare un po’ di decolleté ogni tanto’. Per poi condire il tutto con una frase che la dice lunga sulla considerazione per Sophie: ‘Ca**o, abbiamo lì una bambola, non la stiamo sfruttando. Pari a 0. Non lo so quanta pubblicità ci facciamo così’”.

Lo scoop della gravidanza al Grande Fratello Vip

E ancora: “E che dire quando Sophie, sempre nella casa, aveva avuto problemi con il ciclo tanto da fare temere che fosse incinta? La madre era preoccupata? Manco per sogno! Anzi: ‘La vedo stranissima – dice Valeria Pasciuti – ma proprio strana strana. Ingrassata, gonfia. Lei parlando con Jessica ha detto che questo sarebbe il terzo mese che non gli arriva il ciclo. Allora io ho mandato un messaggio a Sabrina perché le facci almeno fare una visita. Per quale motivo non gli arriva il ciclo? Stress? la pillola sospesa così in fretta e furia? Non la vedo benissimo, non so…’. Parole di mamma che è interessata alla salute della sua bambina? Macché. Infatti, finita la conversazione, la Pasciuti manda degli sms. Si capisce che è eccitata e trillante: ‘Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta?’ rivela a un’amica, ‘La prima gieffina incinta dentro la casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!’”.

Ma non è tutto. “Se con Basciano – probabilmente giudicato non adatto alla scalata sociale – non si cerca alcuna mediazione nonostante sia il papà della piccola Celine, la bimba avuta con l’ex compagna, a Fabrizio Corona, che all’epoca aveva una relazione con la figlia, si perdona ogni cosa – si legge su DillingerNews -. Basta ascoltare cosa dice Valeria Pasciuti in una nuova conversazione: ‘Se pensano le persone che io possa parlare male di Fabrizio si sbagliano di grosso. Mi può scrivere anche che aveva altre cinquanta donne mentre stava con Sophie. A me che me frega? Mia figlia è giovane, Fabri è Fabri. Quindi? Sembra di vivere nel Medioevo. Si scandalizzano di tutto’.

"Nessuna pietà" per Alessandro Basciano

Un’apertura mentale che la signora non ha certo riservato a Basciano. Insomma, che la madre stia teleguidando la figlia, programmandone persino la vita sentimentale verso quello che lei vede come un successo da monetizzare, è evidente. In quest’ottica prendono tutte un altro senso le accuse di Alessandro Basciano a Valeria Pasciuti, che si sono fatte via via più esplicite e precise: ‘Sophie è plagiata. Nel momento in cui terze persone anche prima del parto le dicono ‘farò di tutto per farti lasciare e farti smettere di lavorare’ e poi ci riescono…’. E ha aggiunto: ‘Ho trovato sul suo telefono una chat con uno stregone a cui chiedeva se io la tradissi e lui ha risposto di sì”. Secondo il dj l’ormai ex compagna si sarebbe anche rivolta a una cartomante, ‘amica di sua mamma’ che tifava contro di lui: ‘Ha esultato dicendo ‘ne rimarrà soltanto uno’. Abbiamo avuto attorno solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci”, ha detto ancora, sottolineando di aver cercato di risanare il rapporto con la madre di lei, con cui "comunque abbiamo litigato molto”.