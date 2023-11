Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha ammesso che tra le sue conquiste ci sono anche dei volti noti. Durante un momento di chiacchiere con Rosy Chin, l’attore ha rivelato che molte donne famose ci hanno provato con lui nel corso degli anni, ma che non può svelare la loro identità altrimenti accadrebbe il delirio.

"Se faccio i nomi succede un delirio"

“Se ci sono stati solo bacini? Sì, solo contatto. Come Beatrice con Gerard Butler? Io meglio se non parlo, sennò mi arrivano denunce da tutte le parti fidati. Se faccio i nomi di quelle donne che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio. No, non è che me la tiro, racconto la verità”.

Poi ha aggiunto: “Ai tempi di Carramba che Sorpresa ottenni un successo pazzesco e inaspettato. Per un paio di anni non potevo uscire di casa. Dopo quel periodo, mi ritirai in me stesso per capire se fosse stato giusto ottenere tutto quel successo, ho sempre mantenuto i piedi per terra. Però è stato un periodo al top in cui era arrivata una grossa popolarità.

Poi nel periodo di più grosso successo della mia carriera, mio zio, che era un po’ il mio idolo, faceva il buttafuori. Gli proposi di non lavorare più in discoteca e di venire a lavorare per me, che gli avrei dato io i 100 euro della serata. Poi invece non ho mantenuto questa promessa. Pochi mesi dopo, mi arrivò la notizia del suo omicidio. Lo avevano assassinato mentre lavorava in discoteca. Da quel momento è cambiato tutto. Il senso di colpa mi ha spinto a distruggere un sacco di cose, come un’auto punizione. Ho cominciato a perdere contratti. È ora che io, dopo tutti questi anni, torni a riprendermi l’affetto e l’amore”.