Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (di nuovo!). Dopo mesi caratterizzati da litigate, pianti e discussioni di vario genere, tutto rigorosamente spiattellato da entrambi sui social, pareva che la turbolenta relazione tra la modella di origini venezuelane e il bel veneto si fosse finalmente stabilizzata.

Terminata con largo anticipo la sua avventura al Gran Hermano Vip, Oriana si era trasferita a Verona a casa di Daniele, e tutto sembrava procedere a gonfie vele. Ma nelle ultime ore si è verificato l’ennesimo patatrac, con la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip che ha fatto i bagagli e nelle prime ore di questa mattina ha raggiunto l’aeroporto di Venezia per imbarcarsi su un volo destinazione Madrid.

A svelare il presunto motivo dell’ennesima rottura tra i due ex vipponi è stato un utente che ha scritto all’Investigatore social Alessandro Rosica: “Oriana e Daniele si sono lasciati. Lei ha scoperto che lui scrive a delle ragazze in chat che gli mandano foto. Oriana ovviamente si è inca**ata e sta tornando a Madrid”. Nella giornata di ieri, Dal Moro ha pubblicato un’eloquente storia su Instagram, rigorosamente in dialetto napoletano: “M’aggia rutt nu poc u ca**!”.

Non è di certo la prima volta che Oriana e Daniele si lasciano per poi tornare nuovamente insieme. Ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma o questa volta è finita per sempre?