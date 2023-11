L’elenco di scivoloni di cui si è resa protagonista Anita Olivieri in quasi due mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello continua ad allungarsi. La bionda manager romana, che si mormora abbia un rapporto “preferenziale” con uno degli autori del reality show, è senza dubbio, insieme ad Angelica Baraldi, la concorrente meno apprezzata, in particolare dal pubblico che commenta sui social.

Gli scivoloni di Anita Olivieri

Su X (ex Twitter), gli utenti l’hanno criticata quando dopo aver vinto una competizione, avrebbe utilizzato un termine omofobo ("fro*i"). Altri, invece, affermano che avrebbe detto “flosci”. Non è chiaro cos’abbia detto esattamente la gieffina, anche perché in quel momento diverse voci si sovrapponevano l’una sull’altra. Poi, prima dell’inizio di puntata del GF, Anita ha dato della “stron*a e pu**ana” a Beatrice Luzzi, solo perché quest’ultima aveva occupato sul divano il posto che abitualmente occupava lei. A far finire nella bufera la concorrente anche un suo presunto flirt con uno degli autori del reality show.

La scorsa settimana, inoltre, è emerso un nuovo video che mostra Anita Olivieri seduta accanto a Mirko Brunetti. Nella clip “incriminata”, la gieffina osserva il proprio piede e nota che è più giallo rispetto a quello del suo compagno di avventura: “Sono gialla, sono itterica, sono più cinese di Rosy”. Naturalmente questo ennesimo scivolone è diventato virale sui social, con gli utenti che hanno chiesto, ancora una volta, l’intervento del Grande Fratello. Ma non è tutto. Parlando con Giuseppe Garibaldi, Anita chiede: “Vi chiamano terroni?”, termine dispregiativo per descrivere le persone originarie del sud Italia.

Anita offende Vittorio

Nelle ultime ore, a far storcere nuovamente il naso ai telespettatori, un’uscita velenosissima su Vittorio Menozzi, nella giornata di ieri intento a suonare la chitarra a e cantare. Mentre discuteva delle doti “artistiche” del modello, Anita ha detto: “Per me non è in grado, non sa suonare neanche il flauto. So suonare più io di lui! Scherzo dai, magari sa suonare invece”. La Olivieri viete costantemente votata tra i preferiti, e il popolo social non vede l’ora che possa finire in nomination per spedirla a casa.