La penultima puntata di Tale e Quale Show è stata anche l’ultima per alcuni protagonisti di questa edizione, visto che il prossimo appuntamento vedrà i primi cinque classificati di questa edizione affrontare i migliori dello scorso anno. Ecco perché, la puntata di ieri, è stata anche l’occasione per fare alcuni bilanci sui partecipanti.

L'appello di Cristiano Malgioglio

Ginevra Lamborghini, ad esempio, ha interpretato diversi personaggi della musica italiana e internazionale. Dopo aver cantato una canzone di Malika Ayane, l’ex vippona si è sottoposta all'opinione dei giurati, e Cristiano Malgioglio ha approfittato per toccare una nota dolente, ovvero il rapporto di Ginevra con la sorella Elettra: “Vorrei fare da paciere, io sono molto amico di Elettra e loro due, come si sa, non vanno d'accordo. A me piace la famiglia e vedere due sorelle che non si parlano mi dispiace. Vorrei che Elettra facesse un video la settimana prossima e loro due si riappacificassero, è bello vedere due sorelle che si vogliono bene. Siccome Elettra è una ragazza molto intelligente, la conosco bene, ha anche un carattere molto sentimentale. Due sorelle che non si devono parlare è molto triste, sarebbe bellissimo se si ritrovassero”.

Applausi in sala, dove erano presenti anche i genitori di entrambe, ma nessun commento da parte di Ginevra Lamborghini, che ha ascoltato con serenità le parole di Cristiano Malgioglio, senza aggiungere altro.

Elettra sulla rottura con Ginevra

La rottura tra le due sorelle ha ancora dei tratti indefiniti e nel corso degli ultimi anni se ne è parlato speso. Uno dei momenti di confronto a distanza ci fu alla vigilia del Grande Fratello Vip dello scorso anno, quando Ginevra era tra gli inquilini e Elettra Lamborghini precisò dall'esterno che non si sarebbe mai prestata a un chiarimento nel programma: “Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica. Ci tengo a precisare che dalla mia parte ho passato una infanzia molto bella e sana, così come anche la mia adolescenza, nonostante io abbia preso la mia strada molto presto ed abbia iniziato a viaggiare già da giovane. Non mi sognerei mai di incolpare i miei genitori anzi, li ringrazio per la persona ferma e determinata che sono oggi…e tengo a precisare che con gli altri componenti della famiglia ho sempre avuto un bellissimo rapporto, che tuttora ho. Quindi oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole. A questo punto spero e mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro…”.