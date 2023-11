Ieri c’è stata la reunion tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. Si tratta del primo incontro “pubblico” tra i tre dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, andata in archivio lo scorso aprile. Dunque, dopo mesi di veleni e polemiche, i tre ex vipponi sono apparsi di nuovo insieme sul canale Twitch dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Lo scorso ottobre, durante un’ospitata a Suite Selassié, Edoardo Donnamaria aveva svelato i motivi della frattura con Edoardo Tavassi. A determinarla era stata la decisione dello speaker radiofonico di allontanarsi da Micol, sua ex fiamma, che aveva subito smesso di seguire sui social una volta uscito dalla Casa di Cinecittà. Ovviamente, anche i rapporti tutt’altro che idilliaci tra Antonella Fiordelisi, all’epoca fidanzata con Donnamaria, e gli Incorvassi, aveva inevitabilmente contribuito all’allontanamento.

Donnamaria: "Io e Tavassi allontanati dalle nostre fidanzate"

“Quando lei è entrata a me ha fatto molto piacere, eravamo rimasti in ottimi rapporti. Poi soprattutto avevo la coscienza pulita, l’ho presa bene, poi ci sono state delle tensioni. Le persone fuori influenzano tanto il tuo modo di comportanti quando esci. Devo dire che tra me ed Edoardo, in particolare, l‘allontanamento era un po’ dovuto alle nostre rispettive ragazze. Mi prendo anche io delle responsabilità, ma il motivo principale era questo: Micol era arrabbiata con Antonella, Antonella con Micol”.

Anche Tavassi, durante il programma che conduce insieme a Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus, aveva fatto chiarezza sulla vicenda: “Noi non abbiamo mai detto che abbiamo avuto problemi, ci siamo sempre voluti bene. Il fatto è che voi donne comandate e quando siete arrabbiate noi uomini siamo lì che dobbiamo annuire, perché noi non vogliamo rotture di pa**e e quindi vi diciamo che avete ragione. Però, andando avanti, una chiamata, un messaggio e il rapporto è cresciuto. E’ quasi tornato quello di prima, manca l’ufficialità. Diciamo che ci sarà il coming out uno di questi giorni. Era più che altro improntato su Micol contro Antonella, Antonella contro Micol, e noi due eravamo in mezzo. Ci si chiarisce tra persone adulte e si va avanti”.