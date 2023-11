Oriana Marzoli è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella di origini venezuelane, nel corso dei lunghi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, è riuscita a conquistarsi l’affetto del pubblico alla sua primissima esperienza in un reality show italiano. La “reina”, come amava chiamarla Alfonso Signorini, è arrivata alla finalissima, classificandosi al secondo posto alle spalle di Nikita Pelizon.

Nei mesi post GF Vip, Oriana ha vissuto una burrascosa storia d’amore con Daniele Dal Moro e, dopo drammi, pianti e litigi, i due ex vipponi hanno finalmente trovato la serenità. Archiviata la poco fortunata avventura al Grande Fratello spagnolo, la Marzoli è tornata in Italia e si è stabilita a Verona, città nella quale sta vivendo la sua favola d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Quella di oggi, per Oriana, rappresenta una giornata speciale. Esattamente un anno fa, infatti, veniva annunciato il suo ingresso nella Casa di Cinecittà (sarebbe entrata il 4 novembre), e l’ex vippona ha voluto ricordare quel momento: “Un anno fa… che bel ricordo. Io dirò sempre, per me il miglior reality che ho fatto. Mi sono sentita capita da pubblico, autori e conduttore, mi sono fatta conoscere a 360 gradi, l’ho fatto nel momento giusto della mia vita e soprattutto nel Paese di mio nonno. Italia, grazie di cuore”.