Michele Longobardi è stato uno dei tronisti di Manuela Carriero a Uomini e Donne. L’ormai ex tronista ha deciso di terminare il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, ma non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del ragazzo. Quest’ultimo, però, ha chiarito di non essere attratto da lei, e ha deciso di autoeliminarsi.

Durante l’ultima puntata, Michele ha scritto una lettera a Manuela e, a svelarne il contenuto, e stato proprio lui sul magazine di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha rivelato cosa ha voluto dire alla Carriero prima dell’addio al trono. Aveva provato a scusarsi per i modi avuti in studio e, allo stesso tempo, confermava la volontà di dividere le strade, non vedendo un futuro di coppia e non volendo autoconvincersi e nemmeno convincere Manuela.

Nonostante l’esperienza nel dating show non sia andata a buon fine, Michele ha ancora voglia di incontrare la sua anima gemella. L’ex corteggiatore, infatti, ha ammesso di aver imparato a non essere razionale, dunque aspetterà con ansia una persona che gli faccia provare emozioni senza farlo pensare razionalmente.