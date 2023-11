Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia e giunta al capolinea dopo circa sette mesi, ha di fatto rappresentato una delle dinamiche principali della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Archiviata la relazione con l’influencer campana, lo speaker radiofonico ha ripreso stabilmente il suo posto a Radio Zeta e a Forum, programma che gli ha portato in dote la notorietà e che gli è valso la partecipazione al Gf Vip. Ma non solo. Edoardo sta coltivando la sua passione per la musica e, alcune settimane fa, è uscito il suo ultimo singolo Come il mare.

Drojette, il nuovo singolo Come il mare

“Come il mare l’ho scritta in una notte. Mi sono svegliato una notte e ho scritto. Mi sono ispirato a quello che ho vissuto negli ultimi tempi. Al bello sicuramente. Non riuscivo a dormire e ho trovato ispirazione dalla musica che ascoltavo e ho iniziato a scriverla”, ha raccontato Donnamaria a Turchesando, programma in onda su Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi. Nel corso dell’intervista, ovviamente, non poteva mancare un passaggio su Antonella Fiordelisi: “Non è un segreto che Antonella abbia ispirato le mie canzoni, però io non voglio sbilanciarmi perché non voglio essere additato come quello che usa la relazione del GF per fare gli ascolti, la trovo una cosa di una bassezza morale incredibile, ma se avete seguito un po’ il GFe hai ascoltato le canzoni precedenti, fare 2+2 è abbastanza semplice. E’ ovvio che ci sia Antonella nelle canzoni.

Se l’ho sentita prima che partisse per Pechino Exress? Non l’ho sentita e non le ho fatto un in bocca al lupo prima che partisse – ha detto l'ex vippone -. Io spero che tra noi possa esserci un rapporto quantomeno civile, perché lei ha sempre chiarito che non potrà mai esserci un’amicizia”.

Il follow di Gemma Galgani

Intanto, a non passare inosservato nelle ultime ore il follow di una notissima dama del Trono Over di Uomini e Donne a Edoardo, ovvero Gemma Galgani. Tantissimi i commenti da parte degli utenti al “segui” di Gemma: “Ho mollato un urlo”; “Gemma uno di noi”. Insomma, che la Galgani abbia un debole per gli uomini più giovani di lei non è di certo un mistero... Peccato che si tratta di un profilo fake di Donnamaria e non di quello "cerfificato"!