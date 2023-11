Nell’ultimo periodo, alcuni fan non hanno potuto fare a meno di notare il pancino “sospetto” di Veronica Peparini, ex prof di Amici di Maria De Filippi.

La ballerina è fidanzata con Andreas Muller, ex allievo del talent show di Canale 5 con il quale ha iniziato una relazione nel 2018, dopo aver concluso il matrimonio con il coreografo Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli, Daniele e Olivia.

Domani, domenica 5 novembre, la coppia sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Chi i due siamo pronti ad annunciare l’arrivo di un bebè? In tal senso, un indizio è arrivato direttamente dalla stessa Veronica, che su Instagram ha condiviso il post di Verissimo scrivendo “Da non perdere”.

Ad alimentare ulteriormente i rumors su una presunta gravidanza della ballerina anche una story di Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, ha rivelato che “una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli”. Si tratta di Veronica Peparini? Non ci resta che attendere la puntata di Verissimo per scoprirlo.