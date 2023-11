La possibile ship tra Letizia Petris e Paolo Masella potrebbe concretizzarsi molto presto. La puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 2 novembre, si è aperta con un durissimo sfogo di Alfonso Signorini. Il conduttore è stanco di assistere a crisi continue, a concorrenti che si dicono desiderosi di lasciare la casa per ogni banalità e che appaiono costantemente in preda allo sconforto.

Signorini incalza Letizia sulla liaison con Paolo

"State a casa, questo è il mantra di Fiordaliso, che devo dire cari ragazzi è condiviso da parecchie persone vedendo le vostre continue ‘lagne'", le parole del conduttore. Così ha chiesto a Letizia Petris quanto dovrà aspettare Paolo Masella per avere un sì o un no. Giampiero Mughini è intervenuto: "C'è chi ha aspettato anni". Lapidario Signorini: "Lo so, ma qui siamo al Grande Fratello, non duriamo anni Mughini. Se devi aspettare anni non devi venire al Grande Fratello. Qui è tutto più veloce, i tempi televisivi rispettano le loro regole". Letizia allora ha replicato: "Quanto dovrà aspettare? Ho le idee chiare. Non ho una relazione che mi fa stare bene, mentre Paolo mi fa stare molto bene e quindi io arriverò a delle risposte, ma non voglio mettermi fretta".

Letizia Petris: "Sento delle cose per Paolo"

Evidentemente incalzata da Signorini e dagli autori, Letizia ha deciso di chiudere la relazione con l’ormai suo ex fidanzato Andrea: “In Confessionale ho detto che sento delle cose per Paolo, non si può negare. Lui lo sapeva già da ieri”. Tavola apparecchiata, dunque, per la liaison tra la fotografa romagnola e il macellaio romano.