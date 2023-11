Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di parlare di quanto accaduto nei giorni precedenti tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi.

Il giornalista ha infatti dato della “zo**ola” alla coinquilina, termine che ha molto turbato quest’ultima che, mentre andava in onda il filmato, è scoppiata a piangere. Pianto che è durato per quasi tutta la fase finale del programma, ed è proseguito anche al termine della diretta.

Angelica, perché teneva la mano a Mughini

In molti nella Casa sono però rimasti perplessi dall’atteggiamento di Angelica, soprattutto Beatrice Luzzi e Fiordaliso, che hanno manifestato diversi dubbi sulla reazione avuta dalla gieffina. Anche gli utenti sul web si sono chiesti per quale motivo la Baraldi tenesse la mano a Mughini e, a svelarne il motivo, è stata lei stessa questa mattina: “Perché so che non era sua intenzione offendermi, perché non crede sia volgare. So che ci stava male, per quello mi dava la mano. Era un chiedermi scusa all’ennesima potenza quella mano. So che non era sua intenzione, quindi con quella mano capivo che aveva capito che aveva sbagliato. Ero in difficoltà, perché sapevo che non intendeva questo”.

“La gente non ti legge nella mente, devi parlare – l’ha rimproverata Jill Cooper -. Magari potevi dire ‘Stop, ho capito qual era la sua intenzione’. Però devi parlare. E così stavano passando due messaggi: tu che piangevi come una fontana, però gli tenevi la mano. Qual è la versione giusta?”.