Nel suo ultimo post su Instagram, Belen Rodriguez ha condiviso alcune confidenze riguardo alla sua relazione con Elio Lorenzoni. La showgirl argentina ha sottolineato di conoscere il suo attuale compagno da ben più di 10 anni, ma per tutto questo tempo sono stati solo amici. Fino al giorno in cui è cambiato tutto. E ora l'amore tra Belen ed Elio sembra essere sulla rampa di lancio. Recentemente, i due sono stati perfino sorpresi durante una visita alla nuova residenza milanese della showgirl, e si ipotizza una possibile convivenza.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni insieme da cinque mesi

In una dei suoi ultimi post su Instagram, Belen ha pubblicato una foto che la ritrae fianco a fianco con Elio, e con l'occasione, ha condiviso ulteriori dettagli sulla loro storia d'amore. Storia che sembra tutt'altro rispetto al solito (e banale) colpo di fulmine, visto che si è sviluppato nel corso degli anni. Rispondendo ad un commento, infatti, la showgirl argentina ha svelato di conoscere l'imprenditore bresciano da ben 12 anni, e che inizialmente la loro relazione si limitava a un'amicizia. "Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché un ragazzo per bene".

Poi, la rivelazione che tutti aspettavano, e la transizione da un'amicizia consolidata all'amore con Elio è avvenuta in modo quasi spontaneo, come ha spiegato Belen. "Sai, dal voler bene, quando c'è una bella amicizia all'amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi", ha aggiunto. Il che significa che la scintilla è scoccata lo scorso giugno, dopo la fine della relazione tra Belen e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez è incinta? La clamorosa indiscrezione

Intanto, nelle ultime ore è venuta alla luce un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Belen Rodriguez potrebbe essere di nuovo incinta: “Ho appena ricevuto delle chiamate da personaggi famosissimi. Belen potrebbe essere incinta. Prendiamo la notizia con le pinze, attenzione! Ma molti vip ci hanno messo la faccia, qualcosa c’è senza dubbio. Non si sarebbero scomodati più di tre vipponi molti forti. Qualora fosse vero…”.