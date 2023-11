Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono l’unica coppia del Trono Classico della passata edizione di Uomini e Donne a non essere “scoppiata”. Ma, negli ultimi giorni, i fan si sono preoccupati perché non li vedevano più insieme sui social.

L’ex tronista ha dunque voluto chiarire la questione, evidentemente stanca delle voci che circolano sul web: “Non ci vedete insieme da tanto perché ultimamente… A parte che è ora che rispondo a tutte le domande che mi stanno arrivando su Ale. Sta andando benissimo. Viviamo in città separate, quindi è normale che io abbia delle cose da fare a Roma e lui a Caserta. Poi abbiamo anche dei lavori insieme, in comune, dei viaggi programmati che invece dovremo fare per rilassarci un pochino. Poi ci avete visto insieme. Non insieme fisicamente, però due giorni fa abbiamo festeggiato sette mesi, quindi ragazzi è tutto a posto”.