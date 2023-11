Sophie Codegoni ha intenzione di perdonare Alessandro Basciano? Una mossa sui social farebbe sperare i numerosi fan dell’ex coppia che, accusato di tradimento a Verissimo, ha ammesso sì di aver sbagliato, ma allo stesso tempo ha negato di essere stato con un'altra donna.

Dopo una proposta di matrimonio sul red carpet della Biennale di Venezia e una figlia in comune nata lo scorso 12 maggio, nessuno poteva credere ad un allontanamento di questo tipo. Dopo le prime discussioni, il clamore suscitato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, potrebbe aver creato un punto di non ritorno. L'influencer sembrava molto convinta della sua decisione: “Sono stanca, non ho intenzione di perdonarlo, oggi penso a me e alla mia bambina”, erano state le parole con cui aveva deciso di dire basta ad Alessandro Basciano. Lui, in lacrime, ha ammesso di non essere pronto a rinunciare alla sua amata e che farà di tutto per tornare a casa.

Le mosse social di Sophie e Alessandro

Sophie Codegoni ha pubblicato nelle sue Instagram stories un'immagine: un dolce momento tra la piccola Céline Blue e alla cagnolina BB. Si tratta del momento in cui, tutte e tre vanno a dormire. “Solita BB che mi bacia per tre ore prima di dormire e mi strucca per bene - ha scritto l’ex vippona -. CBB che dorme ignara di tutto quanto solo i suoi 210 millilitri di latte”. Céline Blue è il nome della piccola: con quella B in più, a rimarcare il cognome della bambina, ricordando quindi l'ex compagno, Alessandro Basciano, in qualche modo ha voluto rimarcare che non dimentica che la piccola merita di avere e vedere il suo amato papà?

Ma non è tutto. Perché Basciano, in una storia su Instagram, ha pubblicato una foto di Sophie, Céline Blue e la cagnolina BB che dormono con la seguente didascalia: “Il tempo può cambiare tante cose. O quasi”.