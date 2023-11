In queste settimane, Antonella Fiordelisi è impegnata nelle riprese della nuova edizione di Pechino Express. L’influencer campana, in coppia con Estefania Bernal, sta percorrendo “La rotta del Dragone” che la sta portando in giro per il sud est asiatico.

Benché l’ex vippona sia alle prese con il reality condotto da Costantino della Gherardesca, non si arrestano i pettegolezzi sul suo conto. Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso settembre, Antonella finì al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con Samuele Ricci, calciatore del Torino. A svelare il flirt fu Alessandro Rosica: “Mi sono arrivati mille messaggi uguali: Antonella e Samuele Ricci (attualmente in forza al Torino, ndr) anche oggi e stasera insieme. Raga, io ve lo dico da due mesi che si stanno frequentando. Antonella e i fan pazzi hanno detto che inventavo tutto. Quando capirete che non dico bugie? Lo so per certo. Ovviamente a lei, famiglia e amici fa comodo nasconderlo, perché il fandom aiuta e spinge. Ribadisco ciò che dissi una settimana fa: Antonella era single e dunque fa bene a divertirsi. Stavolta però ho scoperto che la frequentazione col calciatore è seria”.

Antonella Fiordelisi e Samuele Ricci, il retroscena sulla frequentazione

Alcuni giorni dopo, Edoardo Donnamaria tirò una frecciatina alla sua ex fidanzata. Durante una pausa pranzo, infatti, andò a mangiare un panino presso la salumeria “Ricci”. Adesso, a distanza di alcuni mesi dal gossip, sono emersi nuovi retroscena circa la frequentazione tra la Fiordelisi e il centrocampista dei granata grazie ad una segnalazione arrivata ad Alessandro Rosica: “Avevi ragione sulla Fiordelisi e il calciatore Ricci. Ma è stato lui a mollare lei a causa di un fandom tossico. Le sue fan fiorde lo stanno ammettendo in una room perché lo rimpiangono dato che Donnamaria ha chiuso definitivamente e loro non si danno pace. Hanno anche ammesso che Donnamaria era stalkerato, pedinato da alcune di loro quando era a Milano su richiesta di lei perché gelosissima. Mentre lei fingeva di voler tornare con lui per tenersi il fandom buono, frequentava il calciatore, ma anche lui è scappato. Avevi ragione”.

“So tutto, per questo parlavo. Antonella può mentire a tutti ma non a me – ha replicato Rosica -. Confermo che Ricci si è allontanato per via delle pressioni che non poteva concedersi militando in Serie A. Anche Edoardo sa tutto”.