Nelle ultime ore ha suscitato scalpore il durissimo attacco di Greta Rossetti nei confronti di Angelica Baraldi, quest’ultima particolarmente “vicina” nella Casa del Grande Fratello a Mirko Brunetti, fidanzato (o ex?) dell’ex tentatrice.

Greta Rossetti al vetriolo su Angelica Baraldi

“Ringrazio mamma di avermi fatta educata. Cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination. Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o.

Dai che lunedì ti eliminano. Quindi se io non vedo il mio ragazzo per un mese ed entra al Gf un altro uomo io sbarello? Ma cosa sto sentendo. Mi state caricando. Io ringrazio il cielo che la casa è a Roma e io sono lontana. Perché sono buona e cara ma quando parto nessuno mi ferma. A tutto c’è un limite. Tanto lunedì quella tornerà dal suo Rick. Viva l’amore al giorno d’oggi. Io non ci sto capendo più nulla. Mi dite che è uno schifo. Meno male che l’avete capito tutti e vi ringrazio”.

Ieri sera, mentre Angelica e Mirko ballavano, Massimiliano Varrese ha detto: “Qua la situazione è seria, io non pensavo fosse così seria. Cioè si è andata a cambiare, si è messa leopardata e lo ha invitato a ballare!”. Poi, l’attore ha chiesto ad Anita Olivieri se alla Baraldi piacesse Brunetti. “Sì! Lei è innamoratissima del suo ragazzo, ma se sta qua altri due mesi senza vederlo…. È umano, ragazzi! Non è che Rick non si palesa, decide il Grande Fratello. Però Mirko è il suo tipo, quindi quando entra uno che è il tuo tipo, anche se sei innamoratissima del tuo ragazzo… Anche se entrasse il mio tipo, poi sono ca**i miei!”.

Al di là del fatto che Mirko possa essere o meno il tipo di Angelica, in molti sostengono che quella della gieffina sia esclusivamente una strategia perché è in Nomination e rischia di essere eliminata.