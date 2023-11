Ieri sera, Fabrizio Corona ha sganciato sul suo portale Dillinger News una bomba su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dando la notizia che i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati.

“Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli - ha scritto l’ex re dei paparazzi su Instagram -. Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)”.

Poi, Corona ha aggiunto: “Ma adesso il problema, per loro che sono una coppia super mediatica (parliamo del mondo social, roba da trash italiano e tiktok) è il modo in cui i due comunicheranno la notizia. Comunicato stampa? Direi di no. Visto che non sono né Totti e Ilary Blasi né Brad Pritt e Angelina Jolie. Un’intervista su un settimanale, per esempio quello che tanto li amava prima? Quello di Alfonso Signorini?? Mmmm no, forse sono troppo lunghi i tempi e poi la copertina mi sa che non gliela darebbero. Una puntata di Verissimo? Magari prima lei e poi lui? Poi ancora lei? E poi ancora lui? Molto probabile. Ma la via più semplice, per la nostra arrampicatrice social, Giulia Salemi, è quella della via della storia Instagram”.

La reazione del papà di Giulia Salemi

Per il momento, Giulia e Pierpaolo non hanno ancora commentato la notizia. A farlo, invece, è stato il padre dell’ex "bastarda col tablet", che su Instagram ha definito “cogl**one” Fabrizio Corona (senza citarlo): “I cogl**ni si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono…”.