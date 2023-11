Ieri c’è stato il tanto atteso incontro tra Riccardo Romagnoli e Angelica Baraldi. Il fidanzato della gieffina ha fatto finalmente il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, ma il fatto che i due non si siano scambiati neanche un bacio dopo che non si sono visti per sostanzialmente due mesi ha sollevato più di qualche dubbio sulla veridicità della loro relazione.

Le parole di Riccardo ad Angelica

“Io e la mia famiglia siamo fieri di te e sappiamo chi sei davvero. Non avvelenarti l’anima pure con questi giochetti. Quello che è successo prima non deve frenarti. Si è espressa da sola la situazione […] Ti voglio tranquillizzare. Lei dice che tu tocchi gli amici maschi. Io non ci vedo nulla di male, toccare un uomo significa provarci? Non è così che funziona. Allora tra te e Paolo cosa ci dovrebbe essere visto che vi abbracciate ogni giorno? Invece è bello il rapporto che avete. La gelosia è un misto tra insicurezza e poca fiducia. Io invece sono sicuro e mi fido molto. Quindi non ti direi mai di limitarti in cose innocenti e belle come delle amicizie.

Conosco bene le tue qualità e credimi che siamo tutti fieri di te. Non è vero che tutti ti giudicano negativamente. E quelli che lo fanno sbagliano. Non stare a sentire certe cose, fuori non sono contro di te per questa situazione”.

Riccardo ha tirato anche un siluro a Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti, che pochi istanti prima aveva avuto un acceso confronto proprio con Angelica: “Io non accetto proprio la morale da una donna che ha fatto la tentatrice a Temptation Island. Certe cose devono rimanere nel mondo social”. L’ex tentatrice ha poi replicato su Instagram alle affermazioni di Romagnoli, ammettendo di nutrire più di qualche dubbio sulla storia d’amore tra lui e la Baraldi.

I dubbi di Jill Cooper

Dubbi che in queste ore sono stati sollevati anche dagli utenti sui social e anche da Jill Cooper, che ha chiesto alla coinquilina come mai non avesse baciato il fidanzato: “Perché non l’hai baciato? Rischi di non vederlo per due mesi!”, ha detto la regina del fitness. “A me interessa la nostra connessione di cervelli”, ha risposto Angelica. Risposta che, però, non fa altro che alimentare più di un sospetto sulla sua relazione con Riccardo.