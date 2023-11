Durante l’ultima puntata di Amici, c’è stata un’accesa discussione tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano. La professionista del talent di Maria De Filippi ha accusato la professoressa di sminuire e denigrare Nicholas Borgogni.

A distanza di alcune ore dalla messa in onda della puntata, la ballerina è tornata a punzecchiare la Celentano. In un post su Instagram, la D’Amario ha scritto: “Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna. Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza Sempre”.

Elena D'Amario si sfoga in puntata

“Io non volevo nemmeno rientrare, ma non ce l’ho fatta e sono dovuta venire. Perché è stato più forte di me dopo che ho sentito quello che ha detto Alessandra. Non è vero, soprattutto non è aderente alla realtà dei fatti. Se adesso mi lascia parlare e si attiene ad un confronto civile allora parlo.

E no, non sono l’avvocata delle cause perse, basti pensare ad Alessandro Cavallo e i risultati che ha ottenuto fuori dalla scuola. Con Nicholas non ha detto cose giuste. I suoi atteggiamenti sono sminuenti e anche denigratori. Non fanno bene a questo ragazzo che si è impegnato. Inoltre ha detto cose non vere e lei lo sa benissimo. Adesso mi parla sopra perché fa la tecnica del trattore. Passa sopra gli altri e non li fa parlare. Però io ho detto la verità su questa coreografia e sull’esibizione”.