Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A fornire le consuete anticipazioni sono state le talpe di Amici News su SuperGuida TV.

La notizia di oggi è che Ida Platano sarà la nuova tronista del dating show di Canale 5, e nella puntata appena registrata l’ex dama farà il suo ingresso in studio.

Di seguito le anticipazioni:

“E’ tornato Armando Incarnato. Visto il ritorno di Armando, Maria De Filippi ha chiesto a Cristina se a lei piacesse ancora, e quest’ultima, che stava frequentando Marco, ha risposto di sì. Nessuna domanda è stata rivolta a Barbara, ma di sicuro moltissimi fan inizieranno a sperare che possa accadere qualcosa.

In puntata non si è parlato né di Gemma Galgani né di Brando Ephrikian. Cristian Forti è andato a riprendersi Virginia e Valentina. Assenti anche Maurizio Laudicino ed Elena.

Il trono di Ida, invece, pare prendere il via non sotto una buona stella. Su quattro ragazzi scesi con l’appuntamento al buio, a rimanere in studio ve ne è solo uno.

Roberta Di Padua ha chiesto a Ida se vi era la possibilità di rinstaurare tra loro un rapporto di pace. La Platano pare non averne voluto sapere. Non riesce a dimenticare quanto accaduto in passato e a fidarsi di lei. Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono schierati con Roberta”.