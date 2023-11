Clamoroso: Ida Platano nuova tronista di Uomini e Donne! A distanza di quasi un anno dal momento in cui aveva lasciato il dating show di Canale 5 insieme al compagno Alessandro Vicinanza, la dama del Trono Over torna nella trasmissione che le ha regalato la popolarità.

Il programma di Maria De Filippi ha appena annunciato che sarà proprio Ida a sedere sulla poltrona da tronista lasciata vuota da Manuela Carriero.

Ida e Alessandro, storia al capolinea

Risale alla fine di agosto l’ultima foto con Alessandro Vicinanza pubblicata da Ida sul suo profilo Instagram. Dopo quel momento di felicità, scandito da un viaggio di coppia a New York organizzato per festeggiare i 40 anni del compagno, i due si sarebbero separati in silenzio. Lo hanno fatto senza grandi annunci, probabilmente in attesa del momento adatto per chiarire la situazione. Momento che è coinciso con l’annuncio del trono di Ida Platano, arrivato a sorpresa.