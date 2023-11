Continua a tenere banco il confronto tra Greta Rossetti e Angelica Baraldi avvenuto durante la puntata del 6 novembre del Grande Fratello.

Entrata per manifestare il suo dissenso circa all’avvicinamento tra Mirko Brunetti e la gieffina, l’ex tentatrice si è poi confrontata con il fidanzato, il quale non ha preso bene il modo in cui Greta si è rivolta alla sua coinquilina dandole della “gatta morta”. A detta del 26enne rietino, la fidanzata ha peccato di immaturità, dettata da un forte senso di insicurezza.

Anche Perla Vatiero ha commentato il faccia a faccia tra Greta e Angelica, prendendo le distanze dal suo ex e dalla sua attuale fidanzata. Joseph Rossetti, fratello di Greta, si è invece scagliato contro Riccardo Romagnoli, fidanzato della Baraldi, che in diretta ha detto: “Io non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice”.

Greta, il fratello: "Tieni al guinzaglio quella ce**a!"

“Premettendo che a me del Grande Fratello e dei reality non me ne frega niente, però quando mi toccano mia sorella… male. Ho visto che il tipo di quella ce**a, Angelica, che ci sta provando con il fidanzato di mia sorella, ha detto che lui non accetta critiche da una che ha fatto la tentatrice. Zio, ma la tua tipa ci sta provando con il fidanzato di quella che ha fatto la tentatrice, quindi… Di cosa parli, zio? Tienila al guinzaglio, che è meglio”.