Alex Belli, reduce da l’esperienza a Tale e Quale Show, e Delia Duran sono stati ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona.

La coppia racconta come si sono conosciuti: “Ci siamo conosciuti sul set di Furore 2, la fiction, però ci siamo incontrati durante una sfidata. In realtà però Instagram ci segnalava costantemente il profilo dell’altro…”.

Poi, Delia racconta la sua infanzia: “Sono cresciuta solo con mia madre, ma non perdo la fede di conoscere un giorno mio padre. Non porto rancore, vorrei conoscerlo. Io l’ho salutato una volta al telefono e lui mi augurò buona fortuna, augurandomi il meglio e dicendomi che lui aveva una nuova famiglia e sua moglie non voleva che mi conoscesse. La famiglia di Alex è la mia seconda famiglia, quella italiana”.

Il tradimento con Soleil Sorge

In seguito, un passaggio sulla liaison tra Alex Belli e Soleil Sorge durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip: “Io l’ho capito e perdonato, avevo capito che in quel momento aveva perso la testa”, ha commentato la Duran. Oggi Alex e Delia sono felici e molto innamorati, al punto da desiderare fortemente una famiglia propria: “Sono tanti anni che proviamo ad avere un figlio ma abbiamo qualche piccolo problemino – ha confidato la modella –. Farò l’inseminazione artificiale per avere un figlio, ci sarà il momento giusto per farlo perché non è facile. Io non perdo le speranze, noi siamo pronti per fare questo trattamento".