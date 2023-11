Ida Platano sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. L’ex dama del Trono Over, a distanza di quasi un anno dal momento in cui aveva lasciato il dating show di Canale 5 insieme al compagno Alessandro Vicinanza torna nella trasmissione che le ha regalato la popolarità.

Il dating show ha annunciato che sarà proprio la parrucchiera a sedere sulla poltrona da tronista lasciata vuota da Manuela Carriero.

Giunge dunque al capolinea la relazione tra Ida e Alessandro. Risale alla fine di agosto l’ultima foto della coppia sui social: dopo quel momento di felicità, scandito da un viaggio di coppia a New York organizzato per festeggiare i 40 anni del compagno, i due si sarebbero separati in silenzio. Lo hanno fatto senza grandi annunci, probabilmente in attesa del momento adatto per chiarire la situazione.

A svelare alcuni retroscena circa la rottura tra i due è stato Lorenzo Pugnaloni: “Questione Ida-Alessandro, è stato lui a lasciarla. Oggi non era presente (nella registrazione, ndr) perciò nessun confronto”.

Nel video di presentazione su Witty Tv, Ida ha elencato le ragioni che l’hanno spinta ad accettare il trono: "Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e trascorro gran parte del mio tempo nel mio salone. Sono di nuovo single dopo undici mesi di relazione con Alessandro Vicinanza, ma oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono romantica, decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo potrebbe infastidire qualcuno, ma non mi interessa."