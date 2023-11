Ieri, Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona. L’attore di Centovetrine, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show, ha ripercorso la sua avventura nella sesta edizione del Grande Fratello Vip e, ovviamente, ha parlato della “chimica artistica” con Soleil Sorge.

Alex Belli e l'avventura al GF Vip

“Il momento del Grande Fratello Vip è stato un po’ un perdersi per ritrovarsi. Diciamo che è stato un po’ complicato. Ma prima abbiamo vissuto momenti molto belli. Quel programma è una bolla un po’ come tutti i reality. Quello che succede in una dinamica di questo tipo e che è successo anche a me, a noi, è che dentro vivi una serie di amicizie e infatuazioni e cose che vanno oltre. Però tu le vivi in un modo e da fuori vengono viste in valenze diverse. C’è stata una chimica artistica tra me e Soleil. L’alchimia ha preso il sopravvento. Io però a un certo punto sono uscito. Non ce la facevo più e sono andato. Poi ho detto a Delia ‘l’unico modo per capire cosa ho passato è che tu vada dentro’. Lei mi ha davvero perdonato”.

Caterina Balivo: "Io ti avrei fatto lo strascino..."

Caterina Balivo ha commentato “l’alchimia artistica” di Alex e Soleil, e ha detto chiaramente che lei non avrebbe perdonato così facilmente: “C’è stato un tradimento in diretta. Chimica artistica? Ti prego non abusiamo di questa parola. Alchimia artistica? No io mi fermerei a chimica o alchimia, non scomodiamo gli artisti. Io se mi trovo bene con uno non è che me lo bacio! Alex ti è andata bene. Perché io ti avrei fatto uno strascino a via Mecenate che tu non hai idea. Io avrei preso Alex Belli...”.

Delia Duran è intervenuta ed ha spiegato alla Balivo come mai ha perdonato il compagno: “Quello è un programma molto difficile. Lui a un certo punto non lo riconoscevo da fuori. Sono entrata anche io e devo dire che Alex in parte aveva ragione. Certe volte ti manca l’affetto. Io l’ho capito e perdonato. Lui aveva perso la testa e chiunque può perderla. Lui parlava del triangolo amoroso? E allora lo volevo provare anche io per chiudere in bellezza. Si è chiuso tutto con un bacio tra me e Soleil. Era un bacio di scarico energetico. Alex era impazzito per questa donna qui e mi sono detta ‘volete che si parli? E allora parliamo’”.