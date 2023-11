Nell’ultimo anno, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno ammesso di aver attraversato un periodo di crisi, poi rientrata. Lunedì scorso, però, Fabrizio Corona su Dillinger News ha annunciato la rottura tra i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Se nessuno dei Prelemi ha ancora confermato o smentito la notizia, il papà dell’influencer italo-iraniana, attraverso una Instagram story, ha di fatto smentito quanto rivelato dall’ex re dei paparazzi: ““I cogl**ni si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono…”.

Ma come ha reagito Fariba Tehrani? La mamma di Giulia Salemi ha piazzato dei like abbastanza chiari su X (ex Twitter). Il primo ad un giornalista che ha scritto: “Ho visto Giulia e Paolo al concerto di Annalisa e tutto mi sembravano tranne che una coppia in crisi”. Poi ad una fan che ha assicurato: “Li abbiamo visti insieme e non è vero che si sono lasciati”. L’ultimo like è arrivato per un articolo di Isa e Chia in cui viene smentito il rumor di Corona: “La coppia si è quindi mostrata insieme solo pochi giorni fa felice e affiatata, smentendo così ogni rumor circa la loro fantomatica rottura. Stando così le cose, la notizia data da Corona potrebbe essere bollata come un’altra fake news”.

Fariba ha poi messo dei mi piace anche su Instagram a dei commenti che bollavano come fake news quella lanciata dall’ex re dei paparazzi: “Non è vero nulla”; “Stanno ancora insieme e la notizia è più che falsa”; “Non sa più che dire, ma loro due sono più forti che mai e si amano molto”.