Ieri si è verificato un clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. E’ stato annunciato, infatti, che Ida Platano è la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

L’ex dama del Trono Over fino a poche settimane fa sembrava essere ancora impegnata con Alessandro Vicinanza, il cavaliere che conosciuto proprio nel programma di Canale 5. Una storia d’amore fatta di momenti felici, viaggi in splendide location (l’ultimo a New York per festeggiare il compleanno di lui) e appassionati dichiarazioni d’amore.

Da diversi giorni, però, si mormorava di una possibile rottura, visto che i due non apparivano insieme sui social ormai da diverso tempo. Voci che poi si sono rivelate fondate nel momento in cui è stato annunciato che Ida ha preso il posto sul Trono Classico dopo l’addio di Manuela Carriero.

Ma come l’ha presa Alessandro? A quanto pare, sembra sia stato lui ad interrompere la relazione. Tuttavia, stando ad un direct arrivato a Deianira Marzano, l’ex cavaliere sarebbe “amareggiato”: “Ragazzi, ho parlato con Alessandro Vicinanza. Era amareggiato e scioccato, ha detto che non lo sapeva e che non se lo aspettava. L’unica cosa che ha detto è che adesso non se la sentiva di parlare perché era veramente amareggiato”.