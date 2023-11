Ha creato scalpore sul web il Televoto gate che ha visto coinvolte Angelica Baraldi e Giselda Torresan.

Cinque gli inquilini a rischio eliminazione nella puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre: Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giselda Torresan e Giampiero Mughini. Quest’ultimo, nella scorsa puntata, era stato nominato in massa dagli altri concorrenti per aver dato della “zo**ola” ad Angelica. Un gruppo di nominati insolito, dovuto al fatto che Cesara Buonamici aveva attribuito l'immunità a Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, che sono praticamente sempre finite in nomination.

Il primo ad essere salvato dal pubblico è stato proprio Giampiero Mughini, subito dopo è stata la volta di Giuseppe Garibaldi. Il terzo ad essere salvato è Alex Schwazer. A dover lasciare subito la Casa è quindi Giselda Torresan. Salva, a sorpresa, Angelica Baraldi che, stando ai sondaggi, era la candidata numero uno a dover abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

La forbice tra lei e la “montanara” è stata sottilissima: Angelica ha ottenuto il 14,44% delle preferenze, mentre Giselda il 14,22%. In molti, sui social, hanno immediata urlato al complotto. Quel che è certo è che nessuno si sarebbe mai aspettato che la Baraldi (non particolarmente apprezzata) avesse la meglio sulla Torresan.

Intanto, il profilo X (ex Twitter) Agent Beast, molto informato su ciò che accade nel dietro le quinte del reality show di Canale 5, ha svelato un retroscena sulle percentuali di Angelica: “Il televoto gate ha creato scalpore sul web. Da fonte certa, la percentuale precisa di Angelica nel pomeriggio era del 5%. Successivamente, il televoto è stato chiuso/bloccato e la ragazza si è salvata con uno scarto minimo”.