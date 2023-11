Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha fatto sostanzialmente terra bruciata intorno a sé.

Secondo l’attore, che ha avuto un acceso confronto con molti inquilini, non sarebbe stato votato preferito del gruppo (a differenza delle altre volte) a causa del suo riavvicinamento a Beatrice Luzzi.

“Diciamo che un po’ ha fatto rumore questo cambiamento di equilibri – gli fa notare Vittorio Menozzi -. Un po’ quando succedono queste cose, tu in prima battuta pensi alla malizia che possono aver messo le persone nel cercare di recitare una parte…”.

Ma Massimiliano ha preteso di aver ragione, sentendosi tra l’altro incompreso e dando del Mr Bean a Giuseppe Garibaldi: “Questa cosa mi ferisce un po’. Dov’è la verità? Se io ho stima di te ti dico: ‘Oh, che cavolo succede? Perché stai sclerando?’. Non è che ti dico che stai recitando per metterti al centro dell’attenzione perché nell’ultima puntata… Se pensano che la mia sia una mania di protagonismo, se mi girano le scatole il protagonismo me lo prendo perché me lo saprei prendere. Però poi in scena ci mando loro a pararsi, questo è.

All’inizio con Rosy era partita per scherzo la discussione. Poi si è inserito Mr Bean (Garibaldi, ndr). Nei miei confronti non lo giustifico più. Se me le fa girare ancora lo appendo al muro, metaforicamente parlando. Anche l’uscita che ha avuto, quando ha detto: ‘Perché tu vuoi farti sentire dire grazie’. Beh, allora io voglio tornare un attimo indietro e vedere se sarebbe successo (si riferisce alla pace con Beatrice, ndr)".