Lo scorso lunedì, Amadeus ha annunciato a Viva Rai2 che Marco Mangoni sarà il co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Ma ora spuntano altri nomi oltre a quello del cantante romano: pare, infatti, che ci saranno altre due cantanti e una nota conduttrice.

Sanremo 2024, una conduttrice e due cantanti famose verso il Festival

Il Giornale ha svelato che oltre a Mengoni, un’altra co-conduttrice potrebbe essere Alessia Marcuzzi: “Ora che il primo co-conduttore del Festival di Sanremo è stato svelato (Mengoni), si inizia a pensare ai prossimi. È possibile, almeno secondo quanto si legge sul web, che Amadeus scelga tra i vincitori delle scorse edizioni oppure che offra il ruolo anche a qualche conduttrice Rai. Ad esempio tra le più probabili al momento c’è Alessia Marcuzzi che è in onda anche stasera su Raidue con Boomerissima (dove è stato ospite proprio Amadeus, ma questo non vuol dire tutto e niente)”.

Non solo la Marcuzzi, anche due cantati famose potrebbero affiancare Amadeus. L’agenzia Adnkronos ha fatto i nomi di Nina Zilli e Alessandra Amoroso: “Ma tra i patiti di pronostici sanremesi c’è anche chi ipotizza che Amadeus voglia fare di Sanremo 2024 una festa ‘total music’: dopo i cantanti in gara coinvolti come presenter dei colleghi in due serate, potrebbero esserci, secondo questa scuola di pensiero, tutti co-conduttori cantanti. In questo caso, i nomi che girano con insistenza, apprende l’Adnkronos, sono quelli di Nina Zilli e Alessandra Amoroso. Per la prima sarebbe un debutto alla co-conduzione del festival, per la seconda un debutto totale al festival (fatta eccezione per i duetti con Emma Marrone nella serata delle cover)”.