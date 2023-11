Michelle Hunziker non ha più alcuna intenzione di nascondersi. Dopo i rumors delle passate settimane che volevano la showgirl vicina ad Alessandro Carollo, noto osteopata di Roma, nei giorni scorsi è stata la stessa Hunziker a condividere una foto sul suo profilo Instagram che la vedeva accanto al suo nuovo compagno.

A confermare la nascita di questa nuova storia d’amore ci ha pensato il settimanale Chi. Il nuovo numero della rivista in edicola oggi ha infatti pubblicato alcuni scatti eloquenti che non lascerebbero spazio a nessun dubbio.

“Si sono incontrati grazie ad amici comuni, che li hanno sempre tutelati – si legge su Chi Magazine -. Alcune mesi fa, di fronte alle foto da single mozzafiato della Hunziker, avevamo domandato a persone che la conoscono bene come fosse possibile che non avesse un fidanzato, e ci è stato risposto: ‘Non è ancora il momento’. Non era il momento, cioè, di uscire allo scoperto, di mettere a rischio quello che stava vivendo. Michelle e Alessandro escono da casa della Hunziker per andare a cena al Mandarin 2, un ristorante molto conosciuto a Milano, e poi tornano sempre nell’abitazione di lei”.